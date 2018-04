È la storia di un amore che ha superato non poche difficoltà quella che arriva dal Kentucky, negli Stati Uniti. È la storia di due vecchietti – lei si chiama Lillian Barnes e ha settantotto anni, lui Harold Holland ne ha ottantatré – che si sono ritrovati e hanno deciso di sposarsi per la seconda volta dopo che cinquanta anni fa avevano messo fine al loro primo matrimonio divorziando. Harold e Lillian si erano già detti “sì” nel 1955 ma poi dopo circa nove anni di matrimonio e cinque figli avevano deciso di lasciarsi. Entrambi si sono sposati di nuovo dopo quel divorzio del 1967: Lillian per ben due volte e ha avuto altri due figli, Harold ha sposato una vedova con tre figli a cui ha fatto da padre. Ma in questi anni gli ex coniugi sono sempre rimasti in buoni rapporti e quando entrambi sono rimasti vedovi si sono di nuovo avvicinati. E per questo ora hanno deciso di andare di nuovo insieme all’altare.

A celebrare il matrimonio sarà uno dei loro nipoti – “A dire la verità penso che non abbiamo mai smesso di amarci”, ha ammesso l’anziano che si è anche assunto la responsabilità del fallimento del loro primo matrimonio. Ha infatti ammesso che all’epoca lavorava troppo e trascurava sua moglie. “Abbiamo deciso che vogliamo percorrere l'ultimo tratto di strada insieme”, ha aggiunto Harold raccontando la sua storia ai giornali locali. I due anziani convoleranno a nozze per la seconda volta il 14 aprile e a celebrare la cerimonia nella chiesa battista di Lexington sarà uno dei loro nipoti, Joshua, diventato prete, che ha commentato quella dei due anziani definendola "una storia bella e incredibile".