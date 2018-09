Non finirò mai di ripetere quanto, nei confronti della disabilità, le parole siano più che mai importanti. Avere buone intenzioni e buona fede è cosa giusta, ma non basta: le cose cambiano nel momento in cui noi cambiamo il modo di “raccontarle”, e così riusciremo anche a correggere gli atteggiamenti sbagliati di qualcuno verso quel qualcosa. Non lo dico io, lo dicono psicologi, sociologi, antropologi ed esperti nel settore socio-pedagogico-sanitario.

Eliminare toni pietistici e compassionevoli, oggi, dovrebbe essere scontato. Quando vediamo una persona in carrozzina, ad esempio, o con disabilità sensoriali, dovremmo trattarla esattamente come chiunque altro, nel bene e nel male. Nessun “poverino”, nessun “portatore di handicap”, nessuna malattia o costrizione. Dobbiamo vedere la persona, nulla più.

Ha fatto parlare il caso di un cartello del Centro Commerciale “Le Piramidi” di Torri di Quartesolo (VI), che indicava un proprio parcheggio riservato “alle persone meno fortunate”, tentando goffamente di dissuadere i “normodotati” per non farlo occupare ingiustamente. Lodevole iniziativa, ma del tutto controproducente vista la forma. Ma poi, siamo davvero sicuri che basti una scritta caritatevole per sventare questa tanto odiata infrazione? O bisognerebbe, semmai, educare gli altri facendo comprendere loro perché non debbano comportarsi in un certo modo, adottando le parole migliori?

Così, la mia segnalazione ha suscitato risentimenti che l'hanno giudicata una polemica gratuita. Per questo ho deciso di stillare una lista ironica e pungente per far comprendere che, in fondo, “si è sempre meno fortunati di qualcuno” (parafrasando De Crescenzo nel film “Così parlò Bellavista”). Dunque, a chi si riferirà mai il Centro Commerciale “Le Piramidi” con il termine “persone meno fortunate"?