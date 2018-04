Ansia, preoccupazione e un grande spavento. Nino Benvenuti, l'ex campione italiano della boxe, è stato costretto al ricovero in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata in seguito ad un malore. Le sue condizioni non sarebbero gravi: i medici, dopo aver effettuato i primi esami, sembrerebbero aver escluso il peggio, ma hanno deciso di riservare la prognosi. E soprattutto hanno raccomandato all'ex stella iridata del ‘quadrato' assoluto riposo: dovrà mettere da parte un po' d'impegni in agenda e rinunciare a qualsiasi attività programmata per un periodo ancora imprecisato. Almeno fino a quando non sarà del tutto ristabilito e fuori pericolo.

Pochi giorni fa l'ex pugile aveva compiuto 80 anni, un compleanno speciale che aveva festeggiato in maniera speciale, e in anticipo di un giorno, sul ring di Roseto degli Abruzzi. In quella circostanza – in occasione dei un appuntamento di boxe giovanile -, ha ribadito di "essere nato per fare il pugile" e soprattutto di essere stato molto fortunato per aver realizzato il proprio sogno, di essere felice "perché nella vita ho fatto ciò che volevo". Riconosciuto tra i più grandi pugili di tutti i tempi dall'International Boxing Hall of Fame e dalla World Boxing Hall of Fame, Benevenuti è divenuto una leggenda nello sport italiano grazie all'oro olimpico di Roma '60 e ai 2 titoli mondiali conquistati in carriera (82 vittorie su 90 incontri da professionista), mitiche anche le sfide sul ring combattute fino allo stremo contro Griffith e Monzon.