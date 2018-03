Uno dei dipinti più famosi dell'artista Ben Enwonwu, ribattezzata la "Monna Lisa africana" è stato ritrovato dopo mezzo secolo e venduto all'asta per 1,3 milioni di euro. L'asta è andata in scena lo scorso 28 febbraio, a Londra, per 1,2 milioni di sterline. Il dipinto, intitolato "Tutu" è un simbolo della Nigeria, vera e propria icona del Paese africano e il suo ritrovamento è stato un momento storico importante per tutta l'arte moderna africana, ma non solo.

Il ritratto della Monna Lisa africana risale al 1974 e ritrae la principessa Ife Adetutu Ademiluyi, una giovane donna di etnia Yoruba, nipote di uno dei regnanti di Ife, chiamata “Tutu”. L'artista scorse la donna per la prima volta a Ife-Ife, una cittadina nel sudovest della Nigeria. Colpito dalle fattezze regali della donna e dalla sua bellezza, ci mise sei mesi per convincere la famiglia a farla posare nel suo studio. Terminato il primo dei tre dipinti, Enwonwu era soddisfatto della sua realizzazione che lo definì il suo capolavoro, quello con cui era riuscito al meglio a catturare lo spirito dell'emancipazione nera e della négritude, movimento letterario, culturale e politico sviluppatosi nel XX secolo nelle colonie francofone in Africa.

La seconda versione del ritratto, quella scoperta lo scorso dicembre, fu realizzata nel 1974. L'ultima volta che fu vista, era esposta all'ambasciata italiana di Lagos nel 1975. Da allora non se ne seppe più nulla fino a dicembre dell'anno scorso, quando una famiglia comune contattò Giles Peppiatt, il direttore di Bonhams della sezione dedicata all'arte moderna africana, invitandolo a vedere il dipinto nel suo appartamento. Alla parete, Peppiatt vide il capolavoro che stava cercando da tanti anni. Ad acquistarlo fu il padre di questa famiglia londinese, che in tempi passati aveva gestito degli affari in Nigeria.

Lo stesso direttore della casa d'aste Bonhams di Londra, dove il capolavoro nigeriano di Ben Enwonwu, padre del modernismo nigeriano, è stato venduto per 1,36 milioni di euro, ha commentato: "Sono rimasto completamente sbalordito quando ho visto il dipinto. I proprietari che lo hanno ereditato non avevano alcuna idea del suo valore". L'identità del compratore per ora non è stata rivelata. "Tutu è di estema importanza per la Nigeria. Mi auguro che il dipinto ritorni al suo Paese".