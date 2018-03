in foto: Chantal su Instagram.

Chantal aveva 26 quando ha superato tutti i test di idoneità della Polizia tedesca e non attendeva altro che diventare agente. Un attesa che però è durata sei anni, durante i quali la donna ha dovuto portare avanti una singolare battaglia: nel 2012 Chantal fu esclusa all'ultimo momento dalla "Polizei" perché portava delle protesi mammarie. Un elemento che per le autorità tedesche implica l'impossibilità di entrare a far parte delle Forze dell'ordine, poiché un seno rifatto comporta rischi per la donna stessa e perché le protesi si potrebbero rompere nel corso di operazioni di polizia. Chantal, però, non si è fermata e ha fatto ricorso.

Il legale della donna, nel corso del dibattimento, ha mostrato un rapporto dell'Università di Bonn in cui si rileva che non ci sono evidenze che possano portare ad associare inequivocabilmente protesi mammarie e rischio per la salute della donna. Nel 2014 il tribunale amministrativo di Berlino ha accolto il ricorso di Chantal e sentenziato che poteva essere un ufficiale di polizia. Una decisione confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato tedesco. Ora, sei anni dopo il superamento del concorso e all'età di 32 anni la donna è ufficiale di Polizia. Perché potesse essere confermato il suo stato di salute, spiega ancora l'agente, "sono stata controllata e scansionata da cima a fondo. I tanti medici che mi hanno visitato hanno trovato anche un tumore, fortunatamente benigno". Ricordando questo periodo, le vengono in mente pianti e stress, ma, visto l'esito di questa lunga battaglia, "è valsa la pena fare questi sacrifici".