A causa di una copiosa nevicata, gli autobus non erano proprio usciti dal deposito così per ritornare a casa per un periodo di vacanze, dopo mesi di lavoro fuori, lui aveva due possibilità: chiamare un taxi o percorrere l'intero tratto di 40 km a piedi. Nonostante la neve e le temperature gelide, ha scelto di incamminarsi a piedi, trascinandosi anche le ingombranti merci. Il tutto per risparmiare qualcosa e poter comprare dei vestiti all'amata moglie. È la storia di un 60enne emigrante cinese, Zhao Fangzi, originario del villaggio di Luoyang, nella contea di Mengjin, nella provincia centrale di Henan.

Fangzi doveva tornare a casa per le vacanze del capodanno cinese così si era messo in viaggio da Shanghai, dove lavora come operaio edile, prendendo un treno. Come raccontano i giornali locali, all'arrivo però ha avuto una brutta sorpresa: gli autobus non c'erano. Avrebbe potuto chiamare un taxi o aspettare il giorno dopo ma entrambe le soluzioni sarebbero state costose visto che avrebbe dovuto pagare per alloggiare in un albergo o spendere 200 yuan per la corsa. VIsto che il capodanno è la festa più importante della cultura cinese ed è anche l'unica possibilità per molti lavoratori migranti di tornare nella loro città natale per vedere le loro famiglie, il 60enne non ha rinunciato ma ha deciso di incamminarsi a piedi. "Non è così tanto freddo perché più cammini, più ti senti caldo e così ho risparmiato denaro per comprare nuovi vestiti per mia moglie", ha spiegato l'uomo.