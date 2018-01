A pochi giorni dallo spaventoso incendio costato la vita a dodici persone, tra cui un bambino, un nuovo enorme rogo ha colpito nelle prime ore di martedì il quartiere del Bronx, a New York, negli Stati Uniti. Questa volta l'incendio è divampato in un edificio di quattro piani, all’angolo tra Commonwealth Avenue e East Tremont Avenue, fortunatamente senza fare vittime. Il bilancio del rogo infatti parla di almeno 16 persone rimaste ferite dalle fiamme e o intossicate dal fumo ma nessun morto anche se almeno quattro dei ricoverati sono in gravi condizioni.

L'allarme è scattato intorno alle 5:30 del mattino, ora locale, quando la zona del quartiere interessata si è risvegliato dalla luce e dal fumo dell'inferno di fiamme. Sul posto sono accorse numerose squadre di vigili del fuoco con autopompe e scale che hanno provveduto a mettere in salvo le persone intrappolate e ferite e a spegnere il rogo, operazione per la quale sono state necessarie ore di lavoro. Come riferiscono i media statunitensi, da un primo esame da parte dei vigili del fuoco impegnati sul posto, le fiamme sarebbero divampate al primo piano dell'edificio dove si trovava un negozio di mobili, e poi si sarebbero propagatela resto dell'immobile.