Un ex insegnante e il fratello gemello sono stati arrestati e accusati a New York. Per loro l'accusa è di accumulo di materiali esplosivi e costruzione di dispositivi nella loro casa nel Bronx. Secondo quanto ricostruito, avrebbero accumulato oltre 14 chili di esplosivo per fabbricare bombe. Lo riportano diversi media statunitensi tra cui il New York Times. Almeno due studenti di una scuola di Harlem si sarebbero recati nell'abitazione, dove Christian Toro li aveva pagati 50 dollari all'ora per estrarre polvere da sparo dai fuochi d'artificio, riferisce la procura. "Non ci sono minacce imminenti dirette a New York in questo momento", ha riferito il sindaco Bill de Blasio. Il vice commissario della polizia di New York per intelligence e antiterrorismo, John Miller, ha riferito che "nessuno dei due fermati era nel nostro radar prima, né avevano alcun precedente criminale". Con gli arresti gli agenti "probabilmente hanno salvato molte vite", ha detto Bill de Blasio.

Gli investigatori, che hanno arrestato l'insegnante, e suo fratello Tyler, entrambi di 27 anni, hanno anche trovato un diario che parlava di una "Operazione carne" e un foglio con la scritta: "Sotto la luna piena i piccoli conosceranno il terrore". In conferenza stampa, la polizia non ha fornito tuttavia dettagli su un possibile movente, un obiettivo o piani concreti di fare esplodere un ordigno. Le autorità riferiscono di avere trovato 9 chilogrammi di ossido di ferro, 2 chili di polvere di alluminio, 2 di nitrato di potassio, un barattolo contenente polvere esplosiva e una scatola di cartone con fuochi d'artificio nell’abitazione. Christian deve rispondere anche di distribuzione di materiali esplosivi a minorenni.