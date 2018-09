Aveva 15 anni e il sogno di arrivare un giorno a Hollywood. La giovanissima Imogen Roche, attrice in erba, è morta dopo essere caduta dal 5° piano di un palazzo di Manhattan nel tentativo di recuperare il cellulare. Secondo le ricostruzioni, la ragazzina si trovava ad una festa con alcuni suoi amici nel centro di New York, quando ad un certo punto si è accorta di non avere più con se lo smartphone. Ha però realizzato che il dispositivo si trovava in una stanza chiusa; decisa a recuperarlo, è salita sulla scala antincendio per entrare attraverso la finestra, ma è scivolata ed è precipitata da un altezza di quasi 15 metri. La giovane studentessa è atterrata sulla schiena e, in gravissime condizioni, è stata portata di corsa al Bellevue Hospital Center, dove è stata dichiarata morta.

“È straziante, letteralmente straziante”, ha detto uno dei vicini. “Lei era adorabile e suo padre era straordinario, un genitore single”. Secondo quanto riferito dalla polizia, il proprietario dell'appartamento era fuori città e alcuni dei ragazzi stavano bevendo durante la festa. Ad un certo punto la 15enne si è arrampicata da una finestra sulla scala antincendio per cercare di recuperare il suo telefono ma ha perso l'equilibrio mentre stava manovrando la finestra della stanza chiusa a chiave. Gli amici parlano di lei come “un'adolescente silenziosa e intelligente con un talento per le arti del teatro”. “In classe, era molto attenta, disciplinata. Una ragazza molto luminosa”, ha detto un ex insegnante. “Era molto legata a suo padre. Erano sempre insieme”, aggiunge.”Nell'edificio le finestre che conducono alla scala antincendio sono costruite in modo pericoloso”, sostiene un ex residente che viveva in una mansarda al sesto piano. “Ricordo che le sporgenze erano davvero alte – prosegue -Quando ero lì, mi chiedevo sempre come sarei potuto uscire in caso di incendio”.