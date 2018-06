Dopo Chicago, New York. Arrivano buone notizie per tutti i golosi della Grande Mela, dove sta per arrivare il secondo Nutella Cafè al mondo. Il primo è appunto quello inaugurato circa un anno fa a Chicago, che sta ottenendo ottimi risultati, e ora ecco che Ferrero ha deciso di scegliere New York per aprire un nuovo locale totalmente dedicato alla crema alle nocciole famosa in tutto il mondo. Il nuovo Nutella Cafè aprirà i battenti nei pressi di Union Square, una delle piazze più frequentante della metropoli. Non c'è ancora una data precisa per l'inaugurazione, ma dovrebbe essere entro la fine dell’anno. “L’incredibile risposta che abbiamo ottenuto a Chicago ci ha spinto ad aprire un altro locale e continuare a raccontare l’unicità e la versatilità del nostro amatissimo prodotto”, ha detto Rick Fossali, il vice presidente delle Operazioni del Nutella Cafè. “Come epicentro multiculturale globale, New York ci regala l’opportunità di esplorare e offrire nuove possibilità di gustare Nutella, raggiungendo milioni di turisti che visitano la città”, le parole di Fossali riportate dal New York Post.

Cosa si mangia nei Nutella Cafè – Anche in questo nuovo bar-ristorante, come già accade in quello di Chicago, naturalmente la Nutella sarà la regina: i clienti potranno gustare gelati, crêpe, yogurt, pancake, croissant, muffin, waffle, baguette e tanti altri dolciumi farciti con l’amata crema di nocciole nata ad Alba. Saranno comunque previste anche altre pietanze più semplici come panini e insalate (senza Nutella) e tra le bevande non mancherà il “latte e Nutella” che molti affezionati della crema Ferrero preparano abitualmente nelle loro case.