in foto: Foto di repertorio

Quella che doveva essere l'inizio di una vacanza in montagna si è trasformata in una disavventura nelle scorse ore per molti turisti diretti a Cortina, sule Dolomiti in provincia di Belluno. A causa delle intense nevicate del ultime ore ma anche di alcuni tir senza catene, interi tratti stradali infatti son stai chiusi al traffico costringendo molti turisti a passare la notte in auto. Già per l'intera giornata di giovedì le cose erano andate male con ingorghi blocchi e circolazione a singhiozzi. Un vero e proprio incubo per chi era cospetto a spostarsi visto che per scendere a valle invece della solita mezz’ora ci sono volute 5-6 ore.

Inevitabili le polemiche politiche per la Regina delle Dolomiti che nel 2021 deve ospitare i Mondiali di sci. Il Primo cittadino di Cortina punta il dito contro i camionisti e gli automobilisti indisciplinati. "Tutto è partito dai tre camion rimasti in panne sull’Alemagna perché sprovvisti di catene, benché obbligatorie dal 15 novembre" ha spiegato infatti il sindaco Gianpietro Ghedina, aggiungendo: "Voglio capire perché non siano stati fermati prima. E poi i mezzi pesanti non dovrebbero circolare sulla statale nel periodo di Natale, lo avevamo già detto". "La stessa imprudenza riscontrata in molti turisti indisciplinati, partiti senza montare le catene, ha aggravato la situazione, provocando altri ingorghi e rallentamenti. Senza contare che più di qualcuno ha parcheggiato in strada, impedendo l’accesso ai mezzi spargisale e alle ambulanze" ha concluso Ghedina.

La stessa accusa arriva anche dall’assessore regionale alla Protezione civile, Gian Paolo Bottacin: "I trasgressori dovrebbero pagare non solo la sanzione ma anche i danni provocati dalla loro negligenza. Vigili, pompieri, poliziotti e carabinieri hanno faticato giorno e notte per aiutarli a montare le catene, così da evitare incidenti e disagi". Respinte al mittente invece le accuse sulla scarsità di mezzi di soccorso e spalaneve. "Sono all’opera 120 mezzi e 200 nostri uomini. Sulle strade regionali non ci sono problemi di circolazione, sui Passi stiamo lavorando con priorità precise. Sono stati sparsi tremila quintali di sale e altrettanti saranno utilizzati nei prossimi giorni" ha affermato l'ad di Veneto Strade. Sono stati una cinquantina invece gli interventi effettuati la notte scorsa dai vigili del fuoco per soccorrere gli automobilisti bloccati