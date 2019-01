La neve che da ore sta cadendo su diverse zone della penisola sta creando un po’ di disagi, anche a Bologna dove però le scuole oggi, giovedì 31 gennaio, sono rimaste aperte. Sono rimaste aperte nonostante le richieste di molti studenti che ieri hanno utilizzato il profilo Instagram del Comune per chiedere al sindaco di lasciarli a casa per un giorno proprio a causa della neve che stava cadendo in città. Così sotto a una fotografia che ritrae il Nettuno imbiancato è nato uno scambio di battute tra diversi ragazzi e coloro che gestiscono la comunicazione social del Comune di Bologna. “Chiudete le scuole, le strade sono inagibili”, ha scritto qualcuno commentando la bella foto pubblicata su Instagram, “fateci stare a casa da scuola domani, fa freddo e la neve sta attaccando: volete rischiare che accadano più incidenti di quanti ce ne siano già?”, ha aggiunto un altro.

La risposta del Comune: "Chi non ha mai sognato la scuola chiusa il giorno della verifica?" – E il Comune, dopo qualche risposta “seria” con gli aggiornamenti meteo, ha usato anche un po’ di ironia per replicare ai tanti studenti che volevano evitare il giorno di scuola (qualcuno disposto anche a offrire una birra al sindaco per restare a casa): “Cari studentesse e cari studenti, vi stiamo leggendo e vi capiamo anche – si legge in un commento del profilo dell'amministrazione comunale – Del resto chi non ha mai sognato la scuola chiusa per neve magari proprio il giorno della verifica?”, così con tanto di emoticon. E ancora: “Per chiudere le scuole c'è bisogno di un'ordinanza del Sindaco: se c'è bisogno di un'ordinanza del Sindaco, vuol dire che c'è tanta neve, non 5-10 cm, oppure che non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie. Tutte queste condizioni non ci sono, c’è solo un po’ di neve come succede normalmente d’inverno in una città del nord come Bologna. Quindi, meglio studiare un po' e poi andare a letto. Le scuole domani sono aperte. Buonanotte”. Inutile dire che il commento ironico del Comune ne ha “scatenati” altri: “Vuoi che muoro?”, ha scritto ad esempio un utente.