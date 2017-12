Era caduto a terra in casa, forse per un malore, e non era più riuscito rialzarsi ma per giorni nessuno lo ha cercato così lui ha rischiato di morire di freddo all'intero del stessa abitazione. È quanto accaduto ad un pensionato 69enne di Caselle Torinese, ritrovato nei giorni scorsi sdraiato sul pavimento in stato di ipotermia e di semincoscienza. A salvarlo i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo che alcuni conoscenti e vicini di casa dell'uomo li avevo allertati. Questi infatti dopo aver notato la sua assenza per diversi giorni e dopo aver cercato di contattarlo a più riprese si sono impensieriti.

“Non lo sentiamo da una settimana, è strano”, hanno detto ai carabinieri. Anche i militari hanno suonato il campanello ma, quando nessuno ha risposto, alla fine hanno deciso di entrare nell’appartamento con l’aiuto dei vigili del fuoco. Solo così i pompieri hanno ritrovato l'ex imprenditore, originario di San Maurizio Canavese, rannicchiato sul pavimento della cucina in grave stato di ipotermia. In quella posizione l'uomo ha trascorso la vigilia di Natale, il Natale e tutto il giorno di Santo Stefano. L'uomo, che è divorziato da una ventina di anni, infatti vive da solo e in tutti questi giorni nessuno lo aveva cercato. Dopo le prime cure del 118, il pensionato è stato portato all’ospedale di Ciriè dove è stato ricoverato in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.