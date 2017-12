Con una lettera inviata a ridosso di Natale, i coordinatori di venti circoli europei del Partito Democratico hanno comunicato al segretario nazionale Matteo Renzi la volontà di abbandonare il partito. "Questo Pd non è più casa nostra", si legge nella missiva pubblicata in esclusiva da Huffington Post Italia. I coordinatori, in sostanza, dicono basta alla militanza in un partito guidato da una dirigenza che ha dimostrato "ottusità nella mancanza di una vera e seria volontà politica di ascolto della pluralità delle posizioni nel partito", rilevando inoltre una progressiva delegittimazione dell'assemblea estero. A far detonare la polemica interna che ha portato all'abbandono del partito è stata l'approvazione della nuova legge elettorale, che permette anche a chi è residente in Italia di candidarsi nella circoscrizione estero. "Abbiamo deciso di interrompere la nostra presenza nel partito, convinti della profonda mancanza di credibilità politica della attuale dirigenza del nostro partito".

"La nostra decisione è frutto di una lunga serie di considerazioni su un partito che abbiamo sentito sempre come la nostra casa, e che oggi – nei metodi, nelle scelte di linea politica, negli atteggiamenti dei suoi dirigenti – non riusciamo più a riconoscere, a livello nazionale così come nell'attenzione per le comunità degli Italiani all'estero", si legge nel documento diffuso da Huffington Post.