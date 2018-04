Uniti nella vita e nella morte. Nerina Lanzoni, 95 anni, e Alfonso Merzi detto “Nino”, 99 anni, se ne sono andati a poche ore di distanza l’una dall’altro nella loro Reggiolo, in Emilia. Si erano conosciuti ai tempi della seconda guerra mondiale: lui partigiano, lei staffetta. La donna se ne è andata nella notte tra venerdì e sabato. A distanza di poche ore, nella tarda mattinata di oggi, si è spento anche Alfonso. Entrambi erano ricoverati da alcuni giorni all’ospedale di Guastalla. L’uomo, che il prossimo luglio sarebbe diventato centenario, era molto conosciuto e amato a Reggiolo per il suo lungo impegno alla presidenza della sezione locale dell’Anpi. Il 2 giugno 2016, in occasione della Festa della Repubblica, era stato premiato con la medaglia della Liberazione dal sindaco Roberto Angeli. Come ricorda reggiosera.it, aveva combattuto la battaglia di Gonzaga, visto le atrocità della guerra, e continuato per tutta la vita a credere nei valori dell’antifascismo e della Repubblica.

Proprio durante la guerra, aveva conosciuto Nerina e l’aveva sposata. Una vita insieme trascorsa in gran parte a Roma, dove Nino aveva lavorato come artigiano falegname. Poi il rientro nella terra d’origine, dove vive anche il figlio Selvino. Franca era ricoverata in ospedale da alcuni giorni. Stamattina la crisi fatale. Il marito non ha retto al dolore nel vedere la moglie peggiorare nelle sue condizioni di salute e negli ultimi giorni la situazione era precipitata per entrambi. “Nerina e Alfonso erano molto conosciuti a Reggiolo – spiega il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli – e la loro scomparsa è un lutto per molti. Con loro perdiamo l’ultimo partigiano del paese e una staffetta, una parte importante della memoria. L’Amministrazione, esprimendo il suo cordoglio, si stringe al lutto della famiglia”. I funerali si svolgeranno lunedì, in forma civile, a Reggiolo.