Nuovo dramma nel reparto di ginecologia degli "Ospedali Riuniti" di Reggio Calabria. Un bimbo appena nato è deceduto nella mattinata di mercoledì davanti alla mamma e ai medici subito dopo il parto avvenuto nella struttura del capoluogo calabrese. La dolorosa scomparsa ha fatto scattare immediatamente le indagini della locale Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo sul caso ordinando gli accertamenti clinici e investigativi del caso. L'inchiesta, affidata al procuratore facente funzioni Gaetano Paci e al pm Marco Lojodice, dovrà accertare esattamente l'accaduto ed eventuali mancanze da parte dei sanitari presenti al parto.

Secondo quanto appreso, sono stati i parenti della partoriente a denunciare il caso alla Polizia di Stato che è intervenuta sul posto per i primi rilievi del caso, informando l'autorità giudiziaria. I magistrati poi hanno disposto l'immediato sequestro della cartella clinica della donna e l'autopsia sul neonato che sarà eseguita direttamente giovedì. Lo stesso reparto di Ostetricia e Ginecologia nel recente passato era finito anche nel mirino della Procura distrettuale antimafia nell'ambito dell'inchiesta ‘Malasanitas' per una serie di episodi di falsificazioni di documenti da parte di alcuni operatori del reparto per camuffare le responsabilità a seguito di alcuni decessi e di lesioni gravissime a carico di neonati e partorienti. Episodi che ora sono al vaglio dei giudici del Tribunale di Reggio Calabria.