Un dramma inspiegabile ha colpito una famiglia italo-cinese di Albignasego: un neonato di 4 mesi è morto improvvisamente nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Stando alle ricostruzioni il piccolo si è sentito male mentre era in casa con i genitori. Mamma e papà hanno immediatamente chiamato i soccorsi che sono giunti poco dopo: la situazione però è apparsa subito disperata e ogni tentativo di salvarlo, per quanto tempestivo, si è rivelato inutile: i sanitari lo hanno rianimato e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso, dove però le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate causandone il decesso. Sul corpo è stata disposta l'autopsia, per determinare l'esatta causa della morte e verificare se sia riconducibile a un caso di Sisd, il decesso improvviso in culla.

Il piccolo si chiamava Davide Z. B., era figlio di un padovano e di una donna cinese che gestisce un bar ad Albignasego, comune della provincia di Padova in Veneto. Oltre alla famiglia, l'improvvisa scomparsa ha sconvolto l'intero paese dove la madre gestisce un bar, che lunedì mattina è rimasto chiuso per lutto.