Qualcuno voleva disfarsene al più presto tanto da non considerare che abbandonare una neonata all'aperto in piena notte e al gelo avrebbe significato sicuramente ucciderla se qualcuno l'avesse trovata in tempo. È quanto accaduto nella serata di ieri a Newham, nella zona est di Londra, in Inghilterra, dove alcuni passanti si sono imbattuti nel pianto di una bimba proveniente da un parco pubblico e hanno allertato i soccorsi. Il rinvenimento nella tarda serata di giovedì, intorno alle 22.30, in un parco pubblico proprio mentre le temperature precipitavano sotto zero e una tempesta di neve si abbatteva sulla capitale britannica.

La piccola, secondo gli inquirenti, era nata da poco al momento del ritrovamento. Era avvolta in un asciugamano e messa in una busta della spesa gettata a terra. È stata subito trasportata in ospedale e ora si sta riprendendo. La polizia locale stamattina ha rilasciato una foto della bimba nel tentativo di rintracciare sua madre. La polizia non esclude che la donna possa essere in pericolo e ha chiesto la collaborazione di tutti per rintracciarla. La piccola intanto è stata ribattezzata Roman in base al nome della strada presso la quale è stata trovata.