Rafaela Lamprou, una giovane madre di 24 anni, ha deciso di mettere su un business niente male: quello di vendere il suo latte online non alle donne che non possono produrlo, bensì alle centinaia di culturisti convinti che il latte materno favorisca la crescita dei muscoli. Stando a quanto riferisce il Daily Mail, Rafaela è talmente "produttiva" da essere riuscita in pochi mesi a vendere la bellezza di 500 litri di latte guadagnando 4.500 sterline, cioè oltre 5mila euro.

La donna, che gestisce un hotel a Cipro, ha raccontato che inizialmente donava il latte alle donne che non potevano produrselo da sole ed erano costrette a ricorrere a quello artificiale. Dopo aver fatto sapere su internet quello che stava facendo, però, si è accorta che sempre più uomini la contattavano, alcuni per "ragioni fetish" e altri perché seriamente intenzionati ad acquistare il suo latte perché appassionati di fitness. "Inizialmente non mi piaceva l'idea di vendere il mio latte a degli uomini, ma ben presto mi sono accorta che mi facevo degli scrupoli stupidi. Ho dato alla luce mio figlio da sette mesi e produco enormi quantità di latte: se non lo vendessi sarei costretta a buttarlo".

Da anni molti culturisti ritengono che, per mettere più muscoli, sia fondamentale bere latte materno, che dovrebbe avere delle proprietà così speciali da renderlo superiori a qualsiasi altro cibo. L’idea che sta alla base è quella che questo latte sia ricco di calorie e di nutrienti così importanti da determinare la crescita dei muscoli, così come effettivamente determina la crescita dei neonati nei primi mesi di vita.