Peggio di noi, solo la Grecia. Secondo i dati Eurostat riferiti al 2017, i giovani laureati italiani under 35 trovano lavoro entro tre anni dalla fine dei studi solo nel 58% dei casi. La buona notizia è che il trend in effetti è positivo, dal momento che nel 2016 il valore si attestava sul 57,7%, quindi con uno 0,3% di impiegati in meno. Il dato, se confrontato con il picco più basso, quello del 49,6% del 2014, risulta forse più incoraggiante per il Bel Paese e per i suoi giovani. Ciononostante, alzando lo sguardo, troviamo ai primi posti la Germania, con il 92,7% dei neolaureati impiegati entro i tre anni dalla fine degli studi, e il Regno Unito con l'86,9%. Giù troviamo solo la Grecia con il 54%.

Chi ha conseguito il diploma, invece, trova un impiego entro i tre anni solo nel 42,6% dei casi, contro una media del 69,7% dell'Europa a 28 stati. Chi invece possiede un diploma generalista, trova lavoro nel 29,5% dei casi, ossia sotto alla media Ue di quasi trenta punti percentuali. I dati sulla disoccupazione dei neolaureati riflettono in parte la situazione generale, sintetizzata dall'Eurostat nella mappa che proponiamo di seguito. Secondo l'infografica, che descrive la disoccupazione nel 2017 a livello regionale, sono forti gli squilibri anche all'interno degli stessi paesi. Mentre la disoccupazione raggiunge in alcune regioni del sud Italia valori sopra il 15,2% (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia), nel nord si attesta tra il 5,8% e il 9,5%. Allargando lo sguardo al continente, alcune regioni della Germania, del Regno Unito e della Norvegia scendono ad un livello di disoccupazione inferiore al 3,8%, mentre altre aree – tutta la Grecia, parte della Spagna e, come visto, il Mezzogiorno – hanno indici di disoccupazione superiori al 15%.