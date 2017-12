Nel villaggio africano dove era nata volevano che fosse abbandonata al suo destino nella foresta, dove sicuramente sarebbe stata sbranata dagli animali, solo perché era venuta al mondo con alcune malformazioni agli arti. La caparbietà della madre e l'aiuto di alcune associazioni di volontariato, però, l'hanno salvata e adesso la piccola, che oggi ha 9 anni, cammina e balla proprio come tutti gli altri bambini della sua età grazie a speciali protesi e a una riabilitazione specialistica. È la storia a lieto fine di una bimba della Guinea Bissau, Nhimadé, nata senza una gamba, con un accenno di piede e con una grave malformazione ad una mano.

A salvarla la caparbietà della madre Nita che, di nascosto da tutti, compreso il marito, è riuscita a consegnare la piccola a una suora di un villaggio vicino dopo un lungo e rischioso cammino. Con le suore la piccola è rimasta 9 anni, imparando anche a camminare sulle mani, fino a quando non si è imbattuta nei volontari dell'associazione degli "Amici della Missioni" di Acireale. A prendere a cuore la sua storia in particolare è stato Matteo Rizzo, geometra di Riposto e volontario dell'associazione, che tornato in Italia è riuscito a raccogliere i soldi necessari per portare la bimba a Valencia, dove un'amica, dopo avere visto il video della piccola che cammina sulle mani, ha trovato un ortopedico disposto a operarla gratuitamente.

Ma Matteo, che oggi è suo tutore, non si ferma qui. Incontra Rosario Gagliano, direttore tecnico del Centro ortopedico Ro.Ga. di Enna, che non solo realizza e le regala protesi di ultima generazione ma segue la piccola per un mese nella riabilitazione e promette di donare le protesi future e di seguire la piccola nella riabilitazione fino alla maggiore età. Così la piccola è tornata ad avere una vita normale anche se deve sottoporsi a riabilitazione continua e fare avanti e indietro tra Sicilia e Guinea , per questo Matteo è sempre impegnato a raccogliere fondi per sostenere i suoi viaggi.