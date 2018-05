Agli occhi di chi passava in zona sembrava un normale campo agricolo coltivato a pomodorino ma quest'ultimo in realtà era solo una minima parte della coltivazione e copriva solo il perimetro del campo mentre all'interno si nascondeva una grossa piantagione di marijuana. È quanto hanno scoperto nelle scorse ore gli uomini della Polizia di Stato di Ragusa, effettuando un maxi sequestro di droga mettendo le mani su 6,5 tonnellate di cannabis prodotta nella zona di Vittoria per un valore già ora stimato in diversi milioni di euro sul mercato dello spaccio. Lo stratagemma era molto semplice: nella parte esterna del campo veniva coltivato un tipico prodotto agricolo della zona per mimetizzarsi con le coltivazioni vicine e non dare nell'occhio ma all'interno si produceva ben altro

Solo lunghi appostamenti per individuare i movimenti di un serricoltore esperto in marijuana e il successivo uso di un drone, hanno permesso agli inquirenti di appurare la presenza della piantagione. Dopo l'arresto di un vittoriese che aveva impiantato ‘cannabis sativa', o ‘cannabis utile' in oltre 3.500 mq di terreno, gli uomini della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria hanno lavorato per 36 ore ininterrotte per estirpare oltre 15mila piante di marijuana di varie dimensioni. Per trasportare l'ingente quantitativo di piante è stato necessario l'utilizzo di due tir. Dopo l'estirpazione, la droga è stata trasportata presso la Questura di Ragusa e sarà vigilata fino alla distruzione.