Quando il navigatore satellitare della loro auto gli ha consigliato di fare inversione a U, nessuno di loro si è reso contro di trovarsi lungo una strada a scorrimento veloce e così, durante la pericolosa manovra, sono stati centrati in pieno da un altro mezzo in un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Così quattro turisti, membri di una stessa famiglia, sono morti nelle scorse ore lungo le strade Stato della Florida, in Usa. Le vittime sono il 30enne Adam Stephenson, che stava guidando la vettura, la moglie 29enne Maryanne e i genitori di lui: il 55enne Brian e la 56enne Sheralyn.

La famiglia, originaria di Bristol, in Gran Bretagna, era arrivata negli Stati Uniti alcuni giorni prima e aveva affittato un vettura per spostarsi. Stavano tornando da una visita al Kennedy Space Center quando la loro auto è stata coinvolta nel terribile schianto intorno alle sei del pomeriggio. La vettura si è scontrata frontalmente con un pick up il cui autista ha riportato solo ferite lievi. L'uomo ha spiegato agli agenti che non c'era nulla che potesse fare per evitare l'incidente visto che si è ritrovato improvvisamente di fronte l'auto in manovra. "Al momento dello schianto il GPS ha indicato che avevano sbagliato all'incrocio e li aveva reindirizzati. Li aveva istruiti a fare un'inversione a U in quella posizione, che però era a senso unico" hanno spiegato gli inquirenti, aggiungendo: "Pensiamo che uno dei fattori che hanno contribuito sia stata la non familiarità del guidatore con l'area"