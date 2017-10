Nascere nello stesso giorno e nello stesso ospedale e finire per incontrarsi non è poi così probabile, ma riuscire persino a sposarsi è probabilmente più unico che raro. Eppure è quello che è capitato a un uomo e una donna nati lo stesso giorno nello stesso ospedale del Massachusetts. Stando a quanto racconta la Gazetta di Taunton lo scorso 9 settembre Jessica Gomes e Aaron Bairos si sono stati sposati.

Entrambi sono nati il ​​28 aprile 1990 all'ospedale Morton nella città di Taunton, per poi perdersi di vista quasi 15 anni e ritrovarsi, per purissimo caso, a condividere delle amicizie del liceo. Tra i due c'era un certo feeling, evidentemente, così hanno iniziato a frequentarsi fino a scoprire la bizzarra coincidenza: si erano in un certo senso "sfiorati" quel 28 aprile del 1990, quando una usciva dalla sala parto e l'altro vi faceva il suo ingresso.

Appena fatta la scoperta "è stato amore", ha raccontato la ragazza. "Abbiamo capito che avevamo spiriti affini, e non poteva che essere così visto che abbiamo condiviso persino i primi respiri in ospedale appena nati. I due si sono sposati quasi un mese fa dopo un lungo fidanzamento. Forse, chissà, un giorno si potrà dire che sono stati veramente uniti per una vita intera.