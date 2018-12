Trascorrere il Natale in un museo è senz'altro un’esperienza da provare almeno una volta nella vita. Tantissime sono le aperture straordinarie concesse dalle più importanti istituzioni museali del Paese, e molte le occasioni di passare le festività che precedono il nuovo anno in compagnia dei tesori d’arte e delle mostre in programma nel mese di dicembre: da Milano a Napoli, passando per Roma, Firenze e Genova, ecco tutti i musei che resteranno eccezionalmente aperti a Natale e Capodanno.

A Milano: MUDEC e Palazzo Reale

in foto: Una delle sale del MUDEC di Milano.

Un Natale insieme a Steve McCurry, Bansky e Paul Klee: è questo il regalo che il MUDEC, fa alla città di Milano: il Museo delle Culture è fra i musei che resteranno aperti anche il 25 dicembre, anche se con un orario ridotto che andrà dalle 14:30 alle 19:30. Sarà possibile visitare le esposizioni temporanee dedicate alla superstar della street art e al fotografo più famoso del mondo anche nei giorni del 24, del 31 e del 1: possibilità offerta anche dal Palazzo Reale che, sempre con orari ridotti, aprirà la mostra dedicata a Carlo Carrà. Aperti nel pomeriggio del 25 anche il Museo del Novecento e il Padiglione d’Arte Contemporanea, insieme alla Fabbrica del Vapore dove al momento è in corso l’esposizione “Inside Magritte”.

Roma: dai parchi archeologici ai Musei Vaticani

in foto: Musei Vaticani, Roma.

A Roma molti musei resteranno chiusi nella giornata del 25, ma sarà comunque possibile trascorrere una Vigilia all'insegna dell’arte e dell’archeologia: i Musei Vaticani saranno accessibili fino alle 15:30, mentre il Colosseo e il Museo Nazionale Romano resterà aperto fino alle ore 16. Galleria Borghese, Palazzo Barberini, Castel Sant'Angelo e perfino Villa Adriana a Tivoli saranno visitabili il giorno della vigilia almeno fino alle 19. Aperture straordinarie anche nella giornata del 1 gennaio 2019 per i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell'Ara Pacis e l'area archeologica del Circo Massimo, aperta dalle 10 alle 16.

Il Natale nei musei di Firenze e Genova

in foto: Galleria degli Uffizi, Firenze.

Attesissime anche le aperture straordinarie dei musei di Firenze: in questo caso, quasi tutte le istituzioni museali che solitamente restano chiuse il lunedì resteranno invece aperte nella giornata del 24 dicembre. La Galleria degli Uffizi soltanto in mattinata, mentre il suggestivo Giardino di Boboli fino alle 16: orario lungo per le Gallerie dell’Accademia, che chiuderanno alle 18. Per la giornata del 1 gennaio tre saranno le aperture eccezionali del nuovo anno: sarà possibile visitare Palazzo Vecchio (fino alle 19), Palazzo Strozzi e il Palazzo Medici Riccardi.

Anche la città di Genova offrirà un ricco calendario di aperture straordinarie, con Palazzo Ducale aperto nella giornata del 24 dicembre e il Museo del Mare aperto eccezionalmente anche il giorno di Natale. Il 26 sarà ricco di luoghi d’arte e cultura da visitare, dalla Galleria d’Arte Moderna al Museo Diocesano, insieme al Museo della Lanterna e quello del Tesoro.

A Napoli, dal MANN a Capodimonte: tutti gli orari

in foto: Il Toro Farnese conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli regalerà a tutti i visitatori un Natale davvero speciale: oltre alle aperture regolari nelle giornate del 24, 26 e 31 dicembre, resterà aperto anche il giorno del 25 dicembre dalle ore 9 alle 14. Il 1 gennaio, invece, le visite saranno pomeridiane, dalle 14 alle 19:30. Per quanto riguarda il Museo di Capodimonte invece, se il 25 non sarà possibile visitarlo, è possibile comunque accedere nelle giornate del 24 e del 31 fino alle 14, e nella giornata del 26 dicembre con un’apertura straordinaria fino alle 19.