Era nata senza speranza Vanellope Hope Wilkins. Il suo cuore, mentre era ancora nella pancia della mamma, era cresciuto fuori dal corpo. Dopo neanche 50 minuti di vita, ha dovuto già subire tre operazioni affinché l'organo fosse risistemato all'interno del petto, ma incredibilmente è riuscita a salvarsi e ora potrà crescere come tutti gli altri bambini. È successo in Gran Bretagna, dove si è registrato per la prima volta nella storia un caso del genere. "Erano tutti convinti che non ce l'avrebbe fatta – hanno commentato i genitori, Naomi Findlay, 31 anni e Dean Wilkins, 43 – eccetto noi". La piccola è affetta da una malattia molto rara, conosciuta come ectopia cordis.

La mamma e il papà, originari del Nottinghamshire, erano già a conoscenza della sua condizione dopo aver effettuato un'ecografia alla nona settimana di gravidanza. "Eravamo molto spaventati, perché non avevamo idea di cosa sarebbe successo", hanno spiegato alla Bbc. Dopo aver fatto ulteriori test, però, la coppia non si è persa d’animo e ha deciso di portare avanti la gestazione a tutti i costi, nonostante molti medici consigliassero loro l'aborto. "Ci dicevano che le possibilità di sopravvivenza di nostra figlia, una volta nata, sarebbero state praticamente nulle – hanno continuato -. Ma noi abbiamo sempre creduto che lei potesse farcela. È una combattente. Per questo il suo secondo nome è Hope, che significa speranza".

Poi, il 22 novembre scorso la piccola è venuta alla luce prematura al Glenfield Hospital di Leicester con un taglio cesareo alla presenza di circa 50 dottori che l'hanno sottoposta a tre diversi interventi chirurgici. Durante l'ultimo di questi hanno utilizzato la sua stessa pelle, prendendola da sotto le braccia, per spostarla sul suo petto. Ora Vanellope sta meglio anche se è ancora attaccata al respiratore, ma dovrà continuare a frequentare gli ospedali per un po' perché la strada è ancora lunga. Il rischio più grande rimane l’infezione ma è fuori pericolo di vita.