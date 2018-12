Quando le loro madri si erano ritrovate l'una accanto all'altra in ospedale per partorire e loro erano venuti al mondo a poche ore di distanza l'uno dall'altro, tra le famiglie era nata anche un'amicizia durata per qualche anno ma nessuno immaginava che trenta anni dopo quei neonati si sarebbero incontrati di nuovo per caso e sarebbero convolati a nozze. È la storia di Jemma e Daniel Langley, due trentenni di Victoria, in Australia che ora aspettano a loro volta il loro primo figlio. Colme raccontano i giornali locali, le loro madri andarono in travaglio nello stesso momento e furono poste nella stessa stanza sul letto l'una accanto all'altra tanto da diventare amiche

Presto i piccoli sono diventati amici d'infanzia, festeggiando anche alcuni compleanni insieme ma tra i nove e i dieci anni le loro famiglie hanno perso il contatto e loro si sono persi di vista. Il destino però ha voluto che i due si incontrassero di nuovo circa venti anni dopo. Il duo si è riunito per caso quando Jemma ha prenotato un appuntamento in un salone dove poi ha scoperto che lavorava la sorella di Daniel. Dallo scambio di messaggi via social si è poi passato agli appuntamenti e infine alle nozze. Tre decenni dopo essersi visti per la prima volta, Jemma e Daniel stanno aspettando il loro primo figlio. "Penso che fossimo destinati a stare insieme", ha commentato Jemm