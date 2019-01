Arriva dallo Stato americano dell’Iowa la storia di Kambry e Keeley Ewoldt, una coppia di gemelle identiche nate lo scorso novembre dopo appena 22 settimane di gestazione. Nate dunque circa 18 settimane prima del previsto in condizioni in cui era davvero difficile, secondo i medici, sopravvivere. Eppure entrambe ce l’hanno fatta. Mai negli ospedali e nelle cliniche dell’Iowa si era verificato un caso simile. Le due gemelline sono nate alla fine di novembre. “Per i bambini di 22 settimane sopravvivere è incredibilmente raro. A livello nazionale, le percentuali di sopravvivenza sono intorno al 10 percento”, ha spiegato il dottor Jonathan Klein, un neonatologo dell'University of Iowa Stead Family Children's Hospital. Quando erano ancora nel grembo della mamma alle due gemelle è stata diagnosticata la sindrome da trasfusione feto-fetale (TTTS), una condizione clinica che comporta una distribuzione ineguale della quantità di sangue che si porta dalla placenta ai gemelli e che in molti casi porta al decesso. Le gemelle sono state sottoposte alla diciassettesima settimana a un intervento chirurgico in utero all'ospedale pediatrico di Cincinnati per scollegare i vasi sanguigni ma questo ha causato un parto prematuro.

La madre delle gemelle, la ventottenne Jade Ewoldt, ha detto di essere rimasta scioccata quando si è resa conto di aver rotto le acque a casa, il 23 novembre scorso. “Ero così arrabbiata e spaventata”, ha detto affermando di aver pregato che le bambine non nascessero in casa. Fortunatamente, le piccole hanno aspettato abbastanza a lungo perché la madre arrivasse in ambulanza in ospedale. Quando sono nate erano incredibilmente piccole e lo stesso papà ha detto che non aveva idea che dei bambini potessero nascere così presto. Le gemelle dovranno restare in ospedale almeno fino al 29 marzo, ovvero la data della fine della gravidanza: con loro ci sono quasi sempre la mamma e il papà e anche i fratellini di tre e cinque anni.