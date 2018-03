Era nata con parto naturale senza alcun problema o complicazione e appena due giorni dopo, come da protocollo per i parti di questo tipo, la piccola e la madre erano potute tornare a casa per la felicità del papà e di tutta la famiglia che le attendevano. Nemmeno i successivi controlli di rito in ospedale, pochi giorni dopo, hanno dato indicazioni preoccupanti e i due giovani genitori si stavano godendo i primi momenti insieme alla piccola quando la situazione è precipitata facendo piombare la famiglia nello strazio. La piccola infatti ha iniziato a stare male una settimana dopo le dimissioni e dieci giorni dopo è morta in ospedale. Come racconta il quotidiano Il Tirreno, è la tragedia che ha colpito una famiglia di Rosignano, in provincia di Livorno.

Una morte repentina e inspiegabile in appena dieci giorni che ha lasciato la madre di poco più di 30 anni e il padre 37enne nello sconforto più totale. La bimba infatti stava bene, l'unico inconveniente era che aveva qualche difficoltà ad attaccarsi al seno ma nulla di preoccupante. La situazione poi è precipitata in poche ore: la bambina ha iniziato a poppare sempre meno e a dormire molto fino a quando i genitori hanno deciso di riportarla in ospedale dove però, dopo una visita, l'hanno invita d’urgenza al reparto di neonatologia di Pisa. Qui è stata sottoposta a terapia intensiva ma purtroppo dopo pochi giorni è morta. Enorme i dolore dei genitori che avevano atteso tanto la primogenita. Si tratta di un decesso per cause naturali ma l’Azienda ospedaliera ha disposto immediatamente l’autopsia sul corpicino della neonata per stabilire l'esatta causa di morte