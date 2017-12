Oggi è nata ufficialmente quella che si autodefinisce la “quarta gamba del centrodestra”: si chiama ‘Noi con l’Italia’ ed è il nuovo soggetto politico centrista che alle prossime elezioni politiche sarà alleato di Forza Italia e Silvio Berlusconi, della Lega Nord e Matteo Salvini, di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Il simbolo è una striscia tricolore su sfondo blu con il nome scritto in bianco ed è stato presentato questa mattina all’hotel Minerva, a Roma. Raffaele Fitto sarà il presidente del nuovo movimento, Saverio Romano il vicepresidente e Maurizio Lupi il coordinatore nazionale. A fondare ‘Noi con l’Italia’ anche l’ex leghista Flavio Tosi, il segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti e l’ex ministro Enrico Costa.

La lista tiene insieme soprattutto ex esponenti del Pdl che in questi anni avevano detto addio a Silvio Berlusconi appoggiando il governo guidato da Matteo Renzi. Nella nuova formazione, infatti, ci sono anche due ex ministri di quel governo come Lupi e Costa. Assente, invece, Gaetano Quagliariello, esponente di ‘Idea’. Ma Costa garantisce: “Il dialogo è ancora aperto con tutti”.

“Grazie a noi – commenta Fitto – il centrodestra può raggiungere quel 40% necessario a governare”. Secondo Costa, questo soggetto “è teso a far dialogare le forze liberali, popolari, civiche e autonomiste. Non nasce in laboratorio ma chiede alla gente la forza decisiva perché il centrodestra non solo si affermi ma abbia la maggioranza parlamentare”. L’ex ministro spiega perché la definizione di quarta gamba: “Ci chiamano quarta gamba perché la coalizione ha bisogno di equilibrio e stabilità. Non ci sentirete mai in polemica con il centrodestra perché alla politica dei veti contrapponiamo quella dei voti. Il percorso è aperto e si rivolge ai cittadini di centro destra che non si sentono rappresentati dagli estremismi”.

Tra i vari esponenti in prima fila nella sala in cui è stata presentata la nuova lista c’erano anche il senatore di Ap Roberto Formigoni, il deputato di Direzione Italia Cosimo Latronico, il deputato di Sc-Ala, Giuseppe Galati. Poco dietro anche Daniele Capezzone, deputato di Direzione Italia. “Oggi – commenta Romano – inizia un nuovo cammino. Non è un cartello elettorale, non è una federazione di partiti. Nasce un nuovo soggetto politico. Giovedì inaugureremo la nuova sede e sarà la casa di tutti. Non siamo una sommatoria di sigle ma un soggetto inclusivo”.

Maurizio Lupi parla anche delle altre forze con cui questa formazione si confronterà e andrà alleata alle elezioni: “C'è grande diversità con Salvini – dice parlando del leader della Lega – ma questo non ci impedisce di governare insieme in Lombardia e altrove. Le diversità possono diventare ricchezza a condizione che si abbia a cuore l’Italia”.