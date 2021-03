“Costi di gestione insostenibili con la zona rossa”: chiude temporaneamente l'Antica Pizzeria Brandi, considerata la più antica della città. Una decisione sofferta, annunciata dallo storico ristorante di via Chiaia in un post sulla pagina ufficiale: “Anche se a malincuore, la pizzeria più antica di Napoli chiude i suoi battenti fino a quando la situazione epidemica non migliorerà, permettendo un graduale ritorno alla vita normale”. Ma è una vera e propria serrata quella è scattata ormai per decine di bar, caffetterie e ristoranti del centro storico di Napoli. Moltissimi locali stanno chiudendo i battenti in via provvisoria per proteggersi dalla crisi economica legata alla Zona Rossa Covid in Campania. In piazza del Plebiscito molte attività hanno abbassato le saracinesche, aspettando che sia passata la zona rossa per riaprire.

Chiude temporaneamente anche il Gambrinus

Anche il Gran Caffè Gambrinus, la più nota caffetteria di Napoli, in piazza del Plebiscito, ha deciso di chiudere temporaneamente limitatamente al periodo della zona rossa. Una decisione anche in questo caso dolorosa, presa senza clamore, che racconta delle difficoltà che stanno vivendo tutte le attività commerciali della città da ormai un anno a causa della pandemia. Anche il Caffè Gambrinus, contattato da Fanpage.it, rassicura tutti i suoi affezionati clienti ed estimatori nel mondo che riaprirà non appena ci saranno condizioni migliori. Nel frattempo, l'attività continua con la vendita online dei prodotti. Dello stesso tenore la comunicazione ufficiale della pizzeria Brandi: “Gentili Clienti, Cari Amici, contrariamente a quanto comunicato nel precedente post dobbiamo annunciare la chiusura temporanea della Pizzeria Brandi. L'ulteriore stretta sulle attività commerciali del nostro settore, non ci permette di sostenere i costi della Antica Pizzeria Brandi così come vorremmo. Arrivederci a presto e grazie a tutti voi”, recita una nota firmata dallo staff. Il timore di molti esercenti è che le restrizioni da zona rossa possano proseguire anche nella settimana di Pasqua, peggiorando ancora di più la situazione.