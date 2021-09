Zaino pieno di cellulari rubati a Gallipoli questa estate ritrovati a Napoli in uno zaino Cinquantacinque smartphone di tutte le marche, da Apple a Samsung, ritrovati nello zainetto di un ventiquattrenne in zona Ferrovia a Napoli. L’uomo, fermato dai carabinieri, non ha saputo spiegare da dove venissero i cellulari. Undici sono sicuramente stati rubati nei giorni scorsi sulle spiagge di Gallipoli (Lecce).

A cura di Redazione Napoli

Erano nello zaino di un uomo – forse il ladro o un ricettatore – decine di smartphone di varie marche, dagli iPhone Apple ai Samsung di nuova generazione fino agli Huawei e Xiaomi, una parte dei quali sicuramente risultati rubati nelle settimane scorse sulle spiagge di Gallipoli (Lecce). L'uomo è stato individuato dai carabinieri Napoli, in piazza Principe Umberto, a Napoli, poco distante la stazione ferroviaria centrale, dove era stato fermato per un controllo. Il fermato, un immigrato del Gambia , di 24 anni, regolare sul suolo italiano, non ha saputo spiegare la presenza della decine di cellulari rubati nel suo zainetto.

Dalle indagini dei militari della stazione Borgo Loreto è stata appurata l'illecita provenienza di undici cellulari, sicuramente rubati, mentre per gli altri accertamenti sono in corso. Il gambiano aveva con se anche due personal computer, due cuffie wireless ed una sim card. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato per il reato di ricettazione.