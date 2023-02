Vuole incendiare per la quarta volta l’auto della ex compagna che perseguitava da anni: arrestato Incendia 3 auto alla ex, sventato dai Carabinieri il quarto rogo. 39enne ai domiciliari, raggiunto da provvedimento dell’autorità giudiziaria.

A cura di Redazione Napoli

Una persecuzione. Per tre volte – questi almeno sono i sospetti degli inquirenti – ha dato fuoco all'auto della sua ex compagna. E stava per farlo una quarta volta. Il primo caso nel dicembre del 2020, e ancora nel marzo e poi nel maggio del 2022. Ogni qualvolta la vittima sostituiva l’auto, il 39enne riusciva ad appiccare di nuovo il fuoco. Solo un intervento dei carabinieri della stazione di Cicciano, area Nolana, in provincia di Napoli, ha risparmiato il quarto veicolo dalla stessa sorte dei precedenti.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura, nei confronti del violento, un 39enne di Camposano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori e incendio, commessi ai danni della ex compagna.

I carabinieri, coordinati dalla procura della repubblica di Nola, hanno documentato tutte le reiterate condotte persecutorie nei confronti della donna. Ora il 39enne è agli arresti domiciliari.