Vomero, controlli Asl in ristoranti e pub a piazza Vanvitelli: chiuse 2 cucine, 26mila euro di multe Gli ispettori dell’Asl per la sicurezza alimentare in 25 locali. Sequestrati 50 chilogrammi di dolci e pesce. Maggiori controlli anche a Natale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz degli ispettori Asl in ristoranti, pizzerie e pub di piazza Vanvitelli al Vomero. Cucine non a norma e cibi mal conservati: scattate multe per 26mila euro, 115 prescrizioni, 7 diffide e 16 sanzioni. Sequestrati 50 chilogrammi di dolci e pesce. Sospesi un ristorante e 2 cucine. Nel mirino anche una linea di preparazione e somministrazione di alimenti per celiaci, che è stata bloccata.

Verifiche su 25 locali al Vomero

L'ispezione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro è scattata nella serata di ieri, giovedì 24 novembre 2022. Un'attività di controllo imponente che ha visto in azione 29 unità del Dipartimento di Prevenzione (1 Medico Veterinario, 11 Medici, 17 Tecnici della Prevenzione). Ben 25 gli esercizi ispezionati, in particolare: 19 ristoranti, 5 pizzerie e 1 paninoteca. I controlli hanno fatto emergere irregolarità sanzionate con 115 prescrizioni, 7 diffide, 16 sanzioni (per un ammontare complessivo di 26.000 euro) e 1 sequestro per 50 kg di pesce e di dolci. Inoltre, è stato necessario sospendere 2 cucine, 1 linea di preparazione e somministrazione di alimenti per celiaci e 1 ristorante.

L'Asl: “Maggiori controlli anche a Natale”

Ma i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e si intensificheranno durante il periodo delle feste di Natale. "Manteniamo alta l’attenzione sul rispetto delle norme nell’interesse della salute di cittadini e turisti – commenta il direttore generale Ciro Verdoliva – Ci avviciniamo ad un periodo dell’anno (le festività per il Santo Natale / Capodanno / Epifania), nel quale è necessario intensificare i controlli".

Leggi anche Chiusa una cucina abusiva a Napoli: i pasti erano destinati a una casa di cura