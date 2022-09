Ragazzo accoltellato in via Girolamo Santacroce al Vomero: “Volevano rapinarmi” Il giovane incensurato, originario dell’Arenella, ha raccontato di essere stato ferito dopo un tentativo di rapina. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Accoltellato al braccio per un tentativo di rapina. Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito questa notte in via Girolamo Santacroce, la strada che porta dal Vomero al centro storico. Il giovane, incensurato, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato avvicinato da alcune persone a bordo di scooter che avrebbero cercato di rapinarlo. Ad un certo punto, però, uno di questi avrebbe estratto un coltello e l'avrebbe pugnalato all’avambraccio sinistro, ferendolo. Il ragazzo si è recato quindi all'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, al centro storico. Qui ha ricevuto le prime cure mediche del caso ed è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni per la guarigione.

L'aggressione sarebbe avvenuta attorno alle 5,30 di questa mattina. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Vomero, che sono intervenuti all’ospedale Pellegrini su richiesta del personale sanitario. Il 23 enne è un ragazzo incensurato residente al quartiere Arenella. Si è presentato al pronto soccorso del Pellegrini con una ferita da arma da taglio. La ricostruzione dei fatti è al vaglio delle forze dell'ordine che la stanno verificando.

Non si ferma la violenza di notte a Napoli. Solo il 23 agosto scorso, un altro accoltellamento ai danni di un uomo di 35 anni, originario del Borgo Sant'Antonio Abate a Napoli, già noto alle forze dell'ordine, pugnalato alla spalla e alla clavicola da uno sconosciuto e costretto a recarsi all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove gli hanno diagnosticato ferite guaribili in 12 giorni. L'aggressione avvenuta in vico Santa Maria del Riposo, nel quartiere San Lorenzo.