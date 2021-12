Villa Comunale Napoli, il restauro delle statue affidato ai privati. “Le palme bruciate ancora vive” I lavori finanziati da mecenati con l’Art Bonus. Villa Comunale riaperta oggi al pubblico. Saggese (M5S): “Le palme incendiate sono ancora vive”

A cura di Pierluigi Frattasi

Le statue della Villa Comunale di Napoli saranno restaurate dai privati. Il Comune di Napoli ha lanciato il bando pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle imprese disponibili ad eseguire i lavori. A disposizione ci sono 57.767 euro. Fondi offerti dall’associazione Mecenati per l’Arte, che si avvarrà della possibilità dell'Art Bonus, la stessa procedura che doveva essere utilizzata nel progetto per la cura del verde poi bloccato dalla precedente amministrazione de Magistris. L’Art Bonus garantisce sgravi fiscali per gli imprenditori che finanziano il restauro e la cura di opere pubbliche. È necessario ovviamente fare sempre un bando pubblico.

C'è l'ok della Soprintendenza

Per il restauro delle statue c’è anche l’ok della Soprintendenza, che ad agosto ha approvato il progetto firmato dall’architetto Carmine Gambardella. Saranno restaurate le statue de L’Apollo del Belvedere, il Fauno con Fanciullo in braccio, Ercole con Fauno, Guerriero con clamide, Fauno con cembali, Statua di Apollo, Ercole con Fauno. Mentre la scultura de Il Fauno che suona il piffero è attualmente in deposito poiché vandalizzata.

“Le palme incendiate sono ancora vive”

La Villa Comunale ha riaperto oggi al pubblico. Era stata chiusa dopo l’incendio della sera del 20 dicembre scorso che ha bruciato 3 palme Sterlizie dell’Ottocento. Ieri sul posto si sono recati l'Assessore Vincenzo Santaga e la presidente della Commissione Verde Fiorella Saggese (M5S): "È stata una giornata impegnativa – scrive Saggese – Le piante interessate dell'incendio sono 3 Sterlizie (falso banano) che si trovano all'ingresso della Villa e una palma colpita da un lapillo partito dell'incendio principale. Si segue la pista dolosa. La palma colpita necessita inoltre di una perizia di stabilità al fine di garantire l'incolumità pubblica. Si procederà non appena l'area sarà dissequestrata. Al massimo entro due giorni la Villa tornerà ad essere fruibile al 100%. Le piante interessate dell'incendio riusciranno probabilmente a conservarsi in quanto la parte vegetativa è rimasta in larga percentuale intatta. Il tema è stato seguito in maniera costante dai Consiglieri membri della Commissione, domani ci riuniremo per fare il punto della situazione con un ordine del giorno straordinario. Il nostro supporto all'Assessorato alla salute e al verde resta costante e operativo".