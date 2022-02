Villa Comunale, importunano una ragazza poi spaccano il naso al fidanzato che la difende La coppia aggredita nella Villa Comunale mentre stava facendo uno shooting fotografico. Setto nasale fratturato per lui, dovrà operarsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prima importunano una ragazza, poi spaccano il naso a testate al fidanzato che la difende. È accaduto nella Villa Comunale di Napoli, mercoledì 23 febbraio scorso, attorno alle 13,20. La coppia di fidanzati si trovava all'interno del parco verde sul Lungomare, all'altezza del colonnato, dove stava facendo uno shooting fotografico assieme ad una stilista. La ragazza di 19 anni posava come modella, mentre il fidanzato 35enne scattava le fotografie. Ad un certo punto, però, la coppia è stata raggiunta da tre ragazzi. Uno di loro fissava insistentemente la ragazza e poi ha cominciato a infastidirla. Fino al violento epilogo, sfociato nell'aggressione al fidanzato. La vicenda è stata denunciata dal padre del ragazzo ai carabinieri della Stazione di Chiaia. A segnalare l'accaduto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, di Europa Verde: “Aggrediscono la gente senza motivo. La Villa Comunale diventa ogni giorno più pericolosa e frequentata da soggetti pericolosi e delinquenti”.

L'aggressione davanti ad uno chalet

Il fidanzato colpito si chiama A.E., un ragazzo napoletano di 35 anni, vittima di una violenta aggressione consumatasi davanti ad uno degli chalet interni della Villa. “A. E. era nella Villa Comunale – racconta Borrelli – nei pressi di uno chalet, assieme alla sua fidanzata A.S. per scattare delle foto con la consulenza di una stilista, M.S. Mentre era in corso il servizio fotografico, passano di lì tre ragazzi che si fermano a guardare per poi andarsi a sedere ad uno dei tavolini di uno chalet a pochi metri”.

Uno dei teppisti voleva fare foto con la ragazza

Poco dopo, secondo quanto riportato nella denuncia, uno dei 3 si è alzato avvicinandosi alla ragazza A.S. infastidendola ed insistendo per poter fare delle foto con lei. Mio figlio a quel punto ha chiesto a queste persone di lasciarli lavorare e di andare via ma quello che stava importunando la ragazza continuava ad avvicinarsi a lei entrando anche in contatto. Così con fare minaccioso ha appoggiato la sua fronte contro quella di mio figlio per poi colpirlo con una violenta testata sul naso che ha cominciato a perdere sangue in maniera abbondante. L’aggressore è stato portato via dai suoi due amici e tutti e tre sono scappati via.

“Lo chalet ha negato anche il ghiaccio”

A.E. è stato soccorso dalle due donne, A.S ha chiesto del ghiaccio a i gestori dello chalet che però hanno negato il loro aiuto. Mio figlio è stato prima portato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dove non è stato accettato a causa dell’emergenza covid, e poi al Cardarelli dove è stato ricoverato e gli è stata data una prognosi di 15 giorni. Una volta uscito, una mattina ha accusato forti dolori al naso, così si recato nuovamente al San Paolo dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale ed ora dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico”.

“Questa violenza immotivata – commenta Borrelli – scatenatala da motivi che fatico anche a definire futili, perché sono del tutto inesistenti, sta prendendo il sopravvento. Noi chiediamo alle forze dell’ordine di individuare l’aggressore e i suoi due complici e di punirli in maniera più che severa, perché solo attraverso la certezza delle condanne si può mettere fine a questa deriva sociale che sta mettendo in pericolo tutta la gente perbene, alla mercé di delinquenti, criminali e violenti che hanno reso le strade ed i luoghi pubblici off-limits. Le istituzioni devono intervenire in maniera dura e decisa. La Villa Comunale di Napoli diventa ogni giorno più pericolosa e frequentata da vandali, baby gang, soggetti pericolosi e anche da delinquenti”.