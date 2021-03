Ok alla convenzione tra il Comune di Napoli e l'associazione Premio GreenCare per la cura e la manutenzione ordinaria della Villa Comunale di Napoli. Il piano prevede un investimento di 850mila euro per 3 anni a carico dell'associazione privata, concessi “a mero titolo di liberalità e senza alcun ritorno pubblicitario”. L'Associazione raccoglierà i fondi necessari attraverso erogazioni liberali tra i propri associati. Il piano sarà finanziato con l'Art Bonus, lo sgravio fiscale per il mecenatismo sotto forma di credito d'imposta fino al 65% della somma elargita previsto dal Dl 83 del 2014 e poi diventato permanente con la Legge di Stabilità 2016. I lavori saranno affidati da Premio GreenCare alla ditta Euphorbia srl, impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA, che accenderà una polizza assicurativa prima di iniziare.

Cosa continuerà a fare il Comune

L'affidamento della cura della Villa Comunale alle associazioni private, anticipato da Fanpage.it, prevede, quindi, di rimettere a nuovo il polmone verde di Chiaia, restituendolo alla città. Resteranno a carico del Comune le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non comprese nel piano, come ripristino di strade e viali, recinzioni di cancelli, spese di guardiania, pulizia, consumi idrici ed elettrici, le bordature in tufo delle aiuole, la manutenzione e conservazione degli impianti di irrigazione, illuminazione, degli elementi di arredo urbano, manufatti fissi o mobili, giostre, panchine, fontanelle, cestini gettacarte/sigarette, fioriere. Secondo la Convenzione, sarà vietato all’Associazione, pena la risoluzione immediata del contratto, effettuare sulle aree oggetto di affido “qualsiasi attività avente scopo di lucro o non prevista nel Piano o avente finalità contrarie a quelle previste dalla legge”.

Una targa ad ogni ingresso per omaggiare i mecenati

“Il Comune di Napoli – prevede la convenzione – a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione , s’impegna a consentire all’Associazione affidataria l’apposizione di una targa ad ogni ingresso della Villa comunale di misura massima 60×80 con la scritta: “La Villa comunale è manutenuta con l’impegno dell’Associazione Premio GreenCare Aps – Prenditene cura anche tu rispettandola” e con l’elencazione dei mecenati che hanno effettuato le elargizioni.

Per il segretario generale del Comune di Napoli, “la concessione in affidamento delle aree verdi si configura come una forma di partenariato pubblico-privato che si sta sempre di più diffondendo nella prassi quale modalità di attrazione di fondi privati anche perché, come nel caso del ricorso all'istituto dell'Art Bonus, incentivata fiscalmente dal legislatore, e quindi si distingue da altre forme di partenariato connotate da previsioni di corrispettivi per soggetti privati, come la gestione o il ritorno di immagine”.