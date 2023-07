Vigile urbano neo-assunto picchiato a Porta Nolana si difende a mani nude: arrestato l’aggressore L’aggressione ieri pomeriggio a Porta Nolana. I nuovi agenti assunti a giugno non sono ancora armati, ma sono già in servizio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Agente di Polizia Locale assunto da circa un mese viene aggredito senza motivo a Porta Nolana da un senza tetto. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio. La giovane recluta, che è già in servizio in strada da circa un mese, come gli altri 200 nuovi assunti dal Corpo dei Caschi Bianchi, è affiancato dagli agenti più anziani. Ma non è ancora armato.

Vigile aggredito a Porta Nolana

Mentre sta perlustrando la zona nei dintorni di piazza Garibaldi, in un normale servizio di controllo del territorio sull’ambulantato abusivo, il giovane agente viene assalito da un senza fissa dimora, che gli si scaglia contro senza alcun motivo. Il vigile urbano viene picchiato a calci e pugni. Per lui 5 giorni di prognosi per la guarigione.

La "recluta", assieme all’ufficiale anziano, però, riescono a bloccare l’esagitato e ad arrestarlo. Entrambi sono in servizio presso l’Unità Operativa Avvocata, che da pochi giorni, in seguito alla riorganizzazione del Corpo, ha competenza anche sulla zona di Mercato e Pendino, quindi copre un territorio che va da via Girolamo Santacroce a Corso Arnaldo Lucci.

Quella avvenuta ieri è l’ennesima aggressione di cui sono vittima gli agenti della Polizia Locale di Napoli negli ultimi mesi. La più grave solo qualche mese fa, in via Duomo, dove un agente anziano della Polizia Locale è stato colpito all’improvviso a sprangate da un clochard. Per fortuna, in questo caso, il giovane agente se l’è cavata solo con qualche escoriazione.

I nuovi agenti non sono ancora armati

I nuovi agenti di Polizia Locale assunti a Napoli hanno la pettorina gialla e al momento non sono ancora armati. Devono infatti completare la pratica per avere in consegna la pistola e perfezionare l’iter amministrativo, con certificati, carichi pendenti, e quindi ottenere l’autorizzazione della Questura, che potrebbe arrivare verso ottobre.