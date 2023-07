Vigilantes picchiati a sprangate a Pozzuoli, arrestato l’aggressore 33enne Arrestato dai carabinieri l’aggressore 33enne per lesioni aggravate, violenza, resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Arrestato l'uomo che ieri mattina ha aggredito a sprangate due vigilantes dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ferendone uno alla testa e spaccando il gomito all'altro. Si tratta di un 33enne incensurato di origini egiziane. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Pozzuoli, avrebbe aggredito con un tubo di ferro le due guardie giurate in servizio nel pronto soccorso. Non è ancora chiaro il motivo. Le due vittime hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 e 30 i giorni di prognosi prescritti. Il più grave ha riportato la frattura del gomito.

Arrestato dai carabinieri l'aggressore 33enne

Il 33enne è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli per lesioni aggravate, violenza, resistenza a pubblico ufficiale. Al momento è in attesa di giudizio. Il caso era stato denunciato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che aveva parlato dell'aggressione numero 17 avvenuta nell'Asl Napoli 2 Nord nel 2023. Sul posto erano subito intervenute le forze dell'ordine che hanno raccolto le testimonianze. L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 6,15 di ieri mattina, domenica 9 luglio 2023.

Il paziente, secondo quanto ricostruito dall'associazione, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, avrebbe incominciato a girovagare per i corridoi provocando danni. Intervenute le guardie giurate, le avrebbe aggredite a sprangate, ferendole. L'associazione ha chiesto l'istituzione di drappelli di forze dell'ordine anche al Santa Maria delle Grazie.

Leggi anche Picchiata col calcio della pistola in faccia e rapinata ad Aversa, arrestati due giovanissimi