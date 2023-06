Via Torino, uomo trovato morto in strada a due passi dalla stazione centrale di Napoli Rione Vasto, uomo morto in strada a due passi dalla stazione ferroviaria, in via Torino. Indagini in corso.

A cura di Redazione Napoli

Dramma in via Torino a Napoli, a due passi dalla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi. Un uomo è stato trovato morto a terra, all'altezza dell'androne di un palazzo. Si tratta di un 51enne originario del Ghana, Ibrahim Yousif, «regolare sul territorio nazionale» secondo quanto riferisce la Polizia di Stato.

Gli agenti non hanno rinvenuto segni di violenza sul corpo dell'uomo ma sarà necessario approfondire per capire la dinamica dei fatti. Disposto infatti il sequestro della salma a disposizione dell'Autorità giudiziaria che valuterà se e come approfondire le indagini. Agli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia il compito di chiarire il contesto.