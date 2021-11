Via Manzoni, con i lavori ai marciapiedi asfaltati anche i tronchi degli alberi abbattuti Il Comune rifà i marciapiedi di via Manzoni, ma riasfalta anche i tronchi degli alberi abbattuti. Coperte dal tappetino di bitume ceppaie e radici dei pini, tagliati dall’amministrazione perché ammalatisi e a rischio crollo. Proteste dei comitati: “Un lavoro senza senso e uno sperpero di denaro pubblico – attacca Maria Teresa Ercolanese, presidente del Comitato Gazebo Verde – perché quando si dovrà poi ripavimentare via Manzoni e dovranno essere ripiantati gli alberi bisognerà estrarre le ceppaie e rimuovere tutto l’asfalto messo in questi giorni”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune rifà i marciapiedi di via Manzoni, ma riasfalta anche i tronchi degli alberi abbattuti. Coperte dal tappetino di bitume ceppaie e radici dei pini, tagliati dall'amministrazione perché ammalatisi e a rischio crollo. "Un lavoro senza senso e uno sperpero di denaro pubblico – attacca Maria Teresa Ercolanese, presidente del Comitato Gazebo Verde – perché quando si dovrà poi ripavimentare via Manzoni e dovranno essere ripiantati gli alberi bisognerà estrarre le ceppaie e rimuovere tutto l'asfalto messo in questi giorni".

Il Comune di Napoli, intanto, già da tempo è al lavoro sui progetti per rimettere a nuovo i grandi viali di Posillipo. I lavori di messa in sicurezza su via Manzoni sono iniziati la scorsa primavera. Eseguiti come pronto intervento urbano per rimettere a posto i marciapiedi, colpiti da dissesti e dossi causati dalle radici degli alberi. L'operazione, però, qualche mese fa suscitò le critiche di associazioni e comitati civici: "Segnalammo la cosa al Comune – racconta Maria Teresa Ercolanese a Fanpage.it – perché erano state coperte le fossette degli alberi, avrebbero dovuto invece lasciarle libere e mettere in sicurezza anche le ceppaie che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità, arrivando a metà ginocchio".

"L'intervento però è proseguito – prosegue Ercolanese – e stanno riasfaltando tutti i marciapiedi, non tenendo conto delle rimostranze dei comitati. Un lavoro inutile, perché quando poi si dovrà rifare la strada si dovranno rimuovere anche i ceppi e le radici asfaltati e questo comporterà nuovi lavori. Chiaramente tutto ciò è da ricondurre a lavori affidati dall’amministrazione uscente che non ha previsto di rimuovere prima i ceppi e poi di rifare i marciapiedi. Forse li hanno lasciati lì in bella vista in memoria di quel che fu un tempo via Manzoni, che era un bel viale alberato con i pini e oggi è un deserto cementificato".