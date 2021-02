Troppi contagi da variante inglese Covid a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il sindaco Giorgio Zinno chiude le scuole fino al 14 marzo e proclama lo stop alla movida. I parchi pubblici rimarranno chiusi il pomeriggio e nel weekend. Nelle strade del by night divieto assoluto di assembramenti tra le 19 e le 22 il sabato e la domenica. L’ordinanza sindacale si è resa necessaria a seguito dell’emergere, martedì scorso, dei primi casi di variante inglese di Coronavirus nel Comune vesuviano. In 2 giorni i positivi affetti dalla variante sono diventati 21, mentre sono state chiuse 3 scuole in via precauzionale (gli istituti Dorso, don Milani e Marconi). “Dobbiamo aumentare l'attenzione – ha spiegato Zinno – e moltiplicare l'impegno per il rispetto di tutte le misure di sicurezza e i provvedimenti restrittivi se vogliamo uscire da questa maledetta pandemia”. Sui dispositivi di sicurezza in strada vigilerà la Polizia Municipale.

A San Giorgio scuole chiuse per due settimane

A San Giorgio a Cremano, quindi, le scuole primarie e secondarie (elementari, medie e superiori) saranno chiuse da oggi e fino al 14 marzo. Ad eccezione delle scuole d’infanzia (da 0 a 6 anni) e dei diversamente abili o affetti da disturbi dello spettro autistico che potranno continuare a recarsi in classe. Gli altri istituti, invece, continueranno le lezioni a distanza, tramite la DAD.

Parchi chiusi pomeriggio e weekend

I parchi cittadini saranno chiusi il pomeriggio dalle 14,00 e, qualora dovessero verificarsi assembramenti, anche la mattina. Parchi chiusi anche il sabato e la domenica dalle 11,00 in poi. Stop alla movida: vietato lo stazionamento dalle 19,00 alle 22,00 nei week end in alcune strade della movida dove insistono pub e ristoranti, frequentati dai giovanissimi soprattutto nei fine settimana ovvero nei perimetri compresi tra via Moro, via San Giorgio Vecchio e Beata Maria della Passione, tra piazza G.Bruno, via Pittore e via S.Giorgio Vecchio, nell'area compresa tra via Salvatore Di Giacomo, Via Manzoni, via Carducci e via Salvator Rosa e piazza Trieste e Trento. “Sarà possibile transitare ed usufruire delle attività commerciali presenti in queste zone, senza stazionarvi più del dovuto”, ha spiegato Zinno.