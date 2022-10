Vandalizzata dai graffiti la chiesa di San Nicola a Napoli: era stata restaurata 3 mesi fa L’edificio Seicentesco di via San Biagio dei Librai era stato ristrutturato con il Bonus facciate dopo anni di abbandono. Ora è di nuovo sporco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Associazione No Comment (Antonio Alfano)

Vandalizzata con i graffiti la chiesa di San Nicola a Pistaso, in via San Biagio dei Librai, ai Decumani, nel cuore di Napoli e a pochi passi da via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi. Dopo essere stata abbandonata al degrado per molti anni, la chiesa era stata restaurata appena 3 mesi fa. Oggi è di nuovo sporca. L'edificio si trova all'angolo tra via San Biagio dei Librai e la Piazzetta del Divino Amore. A segnalare il raid vandalico è il Comitato Santa Maria di Portosalvo, con Antonio Pariante. Mentre gli sfregi fatti con le bombolette spray sono stati documentati dall'associazione No Comment.

La chiesa di San Nicola a Pistaso prima (a sinistra) e dopo (a destra) il restauro

La chiesa restaurata dopo anni di abbandono

La chiesa risale al XVIII secolo e sorge nei pressi di una precedente cappella, anche questa dedicata a San Nicola, che si trovava di fronte. All'interno nel corso degli anni vi hanno trovato ospitalità opere della scuola di Massimo Stanzione, come la Sacra Famiglia. Il tempietto fu oggetto di una forte devozione popolare fino al 1966. Poi iniziò il declino della confraternita diocesana. Nel 1990 non riuscendo ad eleggere un regolare governo, fu nominato un commissario arcivescovile, con il trasferimento dell'amministrazione a via Fuori Porta San Gennaro. La chiesa di San Nicola da allora non fu più aperta. La porta d'accesso fu murata. Ma i fedeli e gli abitanti devoti allestirono una piccola edicola all'esterno, dove vi deponevano sempre i fiori freschi. La chiesa poi è stata riaperta e restaurata quest'anno.