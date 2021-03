in foto: Immagine d’archivio

Paura in via Toledo a Napoli per una valigia sospetta lasciata incustodita all'incrocio con via Santa Brigida questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno fatto brillare l'oggetto, come da prassi, per sicurezza. All'esame degli esperti, quindi, è stato riscontrato che si trattasse però soltanto di una valigia abbandonata con dei vestiti all'interno. La situazione è tornata così alla normalità in pochi minuti. Anche se l'operazione degli artificieri ha suscitato la curiosità dei passanti, che in alcuni casi si sono fermati a debita distanza per assistere alle operazioni.

Il botto seguito alla deflagrazione, avvertito anche a diversi isolati di distanza, ha però allarmato alcuni cittadini e commercianti che si trovavano nella zona, che poi si sono tranquillizzati dopo aver appreso cosa stesse accadendo. Ad allarmare i cittadini anche la vicinanza di diverse sedi istituzionali nell'area, come Palazzo San Giacomo, sede del Municipio e della giunta comunale, e la sede del Consiglio comunale di Napoli in via Verdi. Via Toledo è anche una delle principali strade dello shopping della città, molto frequentata, anche in questi giorni con la Zona Rossa, da pendolari e da chi attraversa la città per motivi di lavoro o necessità. Da qui, l'allerta, che però, come detto, è subito rientrata.

La situazione al momento è tornata alla completa normalità. In zona è ripreso il viavai di persone. I resti della valigia fatta brillare sono stati rimossi completamente e non c'è più traccia di quanto accaduto. I commercianti e le attività aperte, come previsto dalla norma, sono tornati alle loro attività.