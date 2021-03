Aperte da oggi le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid19 per i volontari di Protezione Civile impegnati nei centri vaccinali. A comunicarlo è l'Unità di Crisi per l'emergenza del Coronavirus in Campania. La piattaforma online Sinfonia, quindi, gestita dalla Regione Campania, da oggi accetterà anche le prenotazioni dei volontari di Protezione Civile: "Sarà data priorità nelle convocazioni ai volontari già attivati, o che lo saranno nelle prossime settimane, per l'assistenza e il supporto presso i centri di vaccinazione delle Asl".

Qui il link dove prenotare le vaccinazioni per i volontari di Protezione Civile in Campania

In Campania attualmente sono in corso le Fasi 1-3 della vaccinazione riservate a medici, infermieri, operatori socio-sanitari e ospiti anziani e personale delle case di riposo (fase 1), soggetti con elevata fragilità, anziani con età superiore a 70 anni, personale scolastico e universitario (docente e non docente), forze dell'ordine. I vaccini somministrati sono del tipo Pfizer, Moderna, e Astrazeneca, in quest'ultimo caso l'8 marzo ne è stato autorizzato l'uso anche per gli over 65 anni, ad eccezione dei soggetti "estremamente vulnerabili". Lunedì 15 marzo Astrazeneca è stato sospeso provvisoriamente da Aifa in Italia in attesa di approfondimenti, l'Ema ne ha riautorizzato l'uso giovedì 18 marzo, dopo gli studi e le vaccinazioni sono riprese da venerdì pomeriggio 19 marzo.

Le prenotazioni per le persone con elevata fragilità sono iniziate mercoledì 17 marzo 2021 e avvengono tramite i medici di famiglia o i centri presso cui sono in cura, le vaccinazioni degli anziani ultra 70enni sono iniziate sabato 13 marzo 2021, attraverso la piattaforma online della Soresa, la società della Regione Campania che gestisce le forniture alla Sanità. Si è trattato della seconda fase di vaccinazioni destinata alla cittadinanza, dopo quella riservata agli ultra 80enni avviata il 1 febbraio. Da metà febbraio sono iniziate le vaccinazioni per il personale scolastico docente e non docente: il 17 febbraio si sono vaccinate le prime 482 persone con l'Astrazeneca. Mentre dal 4 marzo sono iniziate le vaccinazioni per le prenotazioni del personale universitario e delle forze dell'ordine. Dal 13 marzo 2021 è anche possibile scaricare dalla piattaforma online l'attestato di avvenuta vaccinazione, con l'indicazione anche del lotto e della tipologia di vaccino somministrato.

Ieri, la Regione Campania ha cambiato le modalità di accessoalla vaccinazione anti-Covid per i disabili, aprendo una piattaforma dedicata, senza bisogno dell'intercessione del medico di base. In una nota, l'Unità di Crisi regionale ha precisato che, i pazienti affetti da disabilità grave che si siano già prenotati per il vaccino sulla piattaforma dedicata agli ultra 70enni, non devono ripetere l'operazione su quella dedicata ai disabili. Ecco quanto precisato nella nota della Regione Campania: