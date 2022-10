Vaccini contro influenza, pneumococco e herpes zoster in Campania, partite le somministrazioni: come fare richiesta In Campania è partita la campagna di vaccinazione anti influenzale, anti pneumococcica e anti herpes zoster.

A cura di Pierluigi Frattasi

La campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale 2022-'23 in Campania è partita, con le prime somministrazioni delle dosi a partire dal 3 ottobre scorso nell'Asl Napoli 1 Centro. Sono disponibili i vaccini anti influenzale, anti pneumococco e anti herpes zoster. "I coordinatori Asl – spiega Pina Tommasielli, medico di base – hanno ritirato le scorte di vaccino a fine settembre e dalla scorsa settimana sono già state fatte le prime somministrazioni. Vaccinarsi contro l'influenza è molto importante anche per tutelarsi contro il Covid".

Dove fare la vaccinazione anti influenzale

La vaccinazione contro l'influenza stagionale si può chiedere al proprio medico di famiglia e la somministrazione viene eseguita direttamente nell'ambulatorio del medico di base. Le iniezioni sono gratuite per gli over 65 anni e per i soggetti fragili con patologia, ma possono farle anche tutti gli altri cittadini, a pagamento, acquistando il vaccino in farmacia, che dallo scorso anno oltre a vendere le dosi potranno anche somministrarle.

Dal medico di base anche la quarta dose di vaccino Covid

I medici di famiglia, che in questi giorni stanno somministrando anche le quarte dosi dei vaccini anti-Covid19, hanno programmato tra giugno e luglio il numero dei soggetti da vaccinare contro l'influenza stagionale. Le vaccinazioni per anziani ultra65enni e pazienti fragili si fanno gratis dal medico di famiglia. Il paziente viene chiamato dal medico sulla base degli elenchi dell'anno precedente, mentre per pazienti nuovi o con patologia sono contattati dalle segreterie degli ambulatori. Per gli anziani è previsto il vaccino potenziato, per i fragili i vaccini per le persone con patologia.