Vaccinati oggi per la prima volta col vaccino AstraZeneca le prime 482 persone. Si tratta di docenti e operatori scolastici della provincia Napoli, tutti al di sotto dei 55 anni. Le somministrazioni sono partite nelle scuole del territorio dell'Asl Napoli 2 Nord. Il personale scolastico, che si è prenotato negli scorsi giorni sulla piattaforma online della Soresa ha ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, riservato agli under 55 (ma che recentemente è stato esteso fino ai 65 anni). Gli hub di somministrazione, comunicati la scorsa settimana dall'Asl, nei quali sono avvenute le prime iniezioni sono stati l'ospedale di Pozzuoli e quello di Frattamaggiore.

Si tratta della prima vaccinazione effettuata su operatori scolastici in Regione Campania e dà il via all'utilizzo del vaccino AstraZeneca sul territorio regionale. Per le scuole dell'Asl Napoli 2 Nord hanno già aderito in 1.194 tra cui 917 docenti, 247 ATA (Amministrativi, Tecnici, Ausiliari) e 30 dirigenti scolastici. Questo personale è residente sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord e lavora in istituti scolastici della Regione Campania che hanno caricato sulla sito dedicato l'elenco del proprio personale. Successivamente, i docenti che hanno scelto di sottoporsi a vaccinazione hanno rilasciato il proprio consenso sulla piattaforma regionale.

“Iniziare a vaccinare il personale scolastico -spiega in una nota Antonio d'Amore, Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord – è fondamentale, perché ci permette di immaginare che nel prossimo futuro saremo in grado di garantire ambienti scolastici più sicuri. La vaccinazione è la chiave per ricostruirci una nuova normalità. La nuova fase della campagna vaccinale, inoltre, inaugura l'utilizzo di un nuovo vaccino la cui gestione risulta estremamente più semplice rispetto ai precedenti”. Nella giornata di domani, inoltre, le equipe dell'Asl Napoli 2 Nord si recheranno presso le scuole De Carlo e Cartesio di Giugliano in Campania per sottoporre a vaccinazione direttamente negli ambienti scolastici circa 250 persone tra docenti, personale ATA e dirigenti scolastici.