Va a messa e le rubano l’auto, poi fuggono contromano a Gragnano: arrestati tra gli applausi della folla I due ladri avevano rubato l’auto in via Regina Margherita poi erano fuggiti contromano. Arrestati a via Cupa Verano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le rubano l'auto mentre sta partecipando alla Santa Messa della domenica in chiesa. Poi i ladri fuggono via sfrecciando contromano con l'auto appena rubata, affiancata da uno scooter senza targa. Ma attirano l'attenzione dei carabinieri che sono di pattuglia. Scatta un lungo inseguimento per due chilometri. I due ladri abbandonano i mezzi e cercano di dileguarsi a piedi, ma vengono bloccati e perquisiti dai militari dell'Arma. Uno dei due ladri, un 26enne già noto alle forze dell'ordine, che era sullo scooter, poi si scoprirà che era anche agli arresti domiciliari e aveva approfittato di un permesso di uscita di cui beneficiava.

I ladri arrestati tra gli applausi della folla

I due ladri vengono arrestati tra gli applausi della folla in strada. L'episodio è accaduto ieri a Gragnano, in provincia di Napoli. Sono circa le 10,30, a Gragnano e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia stanno percorrendo via Passeggiata Archeologica, quando notano una Lancia Y e uno scooter Honda Sh che sfrecciano tra diverse auto a forte velocità e contromano.

Nell’auto c'è un 37enne di Scafati, già noto alle forze dell’ordine, mentre sullo scooter, privo di targa, c'è un 26enne di Castellammare di Stabia, anche lui già noto, che tra l’altro è sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma autorizzato ad uscire tutti i giorni dalle 10 alle 12. I militari dell'Arma riconoscono i due e parte l’inseguimento che dura circa 2 chilometri.

Inseguimento per due chilometri, poi l'arresto

La fuga termina a via Cupa Verano dove i due che avevano abbandonato auto e scooter vengono bloccati e perquisiti dai Carabinieri tra gli applausi dei cittadini che avevano assistito alle fasi dell’arresto. I fermati vengono trovati in possesso di un cacciavite, di una chiave inglese e di una strumentazione per la modifica delle centraline. Dagli accertamenti è risultato che la Lancia fosse stata rubata pochi minuti prima a via Regina Margherita mentre la proprietaria era in chiesa per la santa Messa. L’attrezzatura e lo scooter sono stati sequestrati mentre l’auto è stata restituita alla legittima proprietaria. Gli arrestati, che devono rispondere di furto e resistenza, sono in attesa di giudizio.