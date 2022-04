Turista tedesca precipita in Costiera Sorrentina, salvata da soccorso alpino e 118 L’incidente sul sentiero 355 che da Via Spina va verso Recommone. A lanciare l’allarme la guida che ha chiamato i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una turista tedesca cade dal sentiero in Costiera Sorrentina e si fa male. Tutto il gruppo di escursionisti resta così bloccato per cercare di aiutarla. Sul posto arrivano subito i tecnici del Soccorso Alpino, allertati dai carabinieri, che riescono a raggiungere la donna ferita, accompagnati dal personale sanitario del 118 e a trarla in salvo, trasportandola su una barella.

L'incidente è avvenuto sul sentiero 355 che da Via Spina va verso Recommone. Si tratta di una zona paesaggisticamente molto suggestiva che si trova nel comprensorio del comune di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. La donna era insieme ad un gruppo di escursionisti tedeschi, quando è caduta, ferendosi. L'incidente le ha impedito di proseguire e la guida del gruppo (di nazionalità tedesca) ha allertato i soccorsi.

L’allarme è arrivato dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi per una escursionista caduta lungo un sentiero. Sul posto, come detto, è arrivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono diretti verso il punto indicato ed hanno raggiunto la donna, accompagnando anche i sanitari del 118. L’escursionista è stata medicalizzata e poi imbarellata nella barella portantina per essere trasportata a valle.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti da nord-nord-est e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte, in vigore dalle 23.59 di ieri, sabato 16 aprile, fino alle 12 di lunedì 18 aprile, quindi per l'intera giornata della Domenica di Pasqua e per la mattina del Lunedì in Albis.